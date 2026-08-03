Финалисты конкурса «Большая перемена» овациями встретили пас Путина

Президент России Владимир Путин появился на сцене финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», вызвав бурную реакцию участников. Предполагалось, что он должен был принять символический пас от мальчика-соведущего, но когда Путин отбил мяч — он попал в препятствие и вернулся обратно. Повторный успешный удар по мячу привёл в восторг всех детей.
Путин выразил благодарность участникам конкурса за тёплый прием и поговорил с ребятами. В своём выступлении он также отметил участие детей в конкурсе и пожелал им успехов.
«Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», — заявил президент.
Напомним, что 3 августа Путин прибыл в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии закрытия конкурса. Помимо этого, в программе визита — несколько деловых встреч в городе.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» определил победу как преодоление себя, а не как спортивные достижения или внешние обстоятельства.