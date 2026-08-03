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Финалисты конкурса «Большая перемена» овациями встретили пас Путина

Школьники овациями встретили двойной пас Владимира Путина в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин появился на сцене финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», вызвав бурную реакцию участников. Предполагалось, что он должен был принять символический пас от мальчика-соведущего, но когда Путин отбил мяч — он попал в препятствие и вернулся обратно. Повторный успешный удар по мячу привёл в восторг всех детей.

Путин выразил благодарность участникам конкурса за тёплый прием и поговорил с ребятами. В своём выступлении он также отметил участие детей в конкурсе и пожелал им успехов.

«Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», — заявил президент.

Напомним, что 3 августа Путин прибыл в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии закрытия конкурса. Помимо этого, в программе визита — несколько деловых встреч в городе.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» определил победу как преодоление себя, а не как спортивные достижения или внешние обстоятельства.

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