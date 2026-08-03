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Сальдо назвал гнусным преступлением атаку ВСУ на пляж под Геленджиком

Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке ВСУ на пляж под Геленджиком.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар ВСУ по пляжу в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком варварским и гнусным преступлением.

Глава региона подчеркнул, что атака была направлена против мирных жителей. Среди погибших оказались дети.

«Трудно подобрать слова, чтобы описать боль и потрясение от такого варварства. Целенаправленное убийство мирных жителей, особенно детей, — гнусное преступление, которому нет и не может быть оправдания», — заявил Сальдо журналистам.

Губернатор от имени жителей Херсонской области выразил соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, после атаки украинского беспилотника на пляж в Геленджике госпитализировали, по меньшей мере, 21 человека, включая троих детей. Состояние девяти пациентов врачи оценили как тяжелое. Всего в результате удара погибли семь человек, еще 40 получили травмы.

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