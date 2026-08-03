Сальдо назвал гнусным преступлением атаку ВСУ на пляж под Геленджиком

Напомним, после атаки украинского беспилотника на пляж в Геленджике госпитализировали, по меньшей мере, 21 человека, включая троих детей. Состояние девяти пациентов врачи оценили как тяжелое. Всего в результате удара погибли семь человек, еще 40 получили травмы.