Зеленский уволил проштрафившуюся Стефанишину с поста посла в США

Ее пребывание на дипломатической службе сопровождалось громкими коррупционными скандалами. Ранее стало известно, что правоохранительные органы Украины и журналисты-расследователи заинтересовались обстоятельствами приобретения ее матерью элитной трехкомнатной квартиры в Киеве по цене, заниженной почти в четыре раза по сравнению с рыночной, причем данное имущество не было отражено в декларациях чиновницы. На фоне разгорающегося уголовного расследования о злоупотреблении служебным положением и покупке недвижимости по сомнительной схеме Стефанишина была вынуждена оставить вашингтонскую миссию.