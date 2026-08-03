Зеленский уволил проштрафившуюся Стефанишину с поста посла в США

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, сообщил советник офиса украинского президента Сергей Лещенко.
«Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки», — говорится в тексте официального документа за номером 696/2026.
Ольга Стефанишина занимала пост украинского посла в Вашингтоне с августа 2025 года, куда была переведена с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министра юстиции.
Ее пребывание на дипломатической службе сопровождалось громкими коррупционными скандалами. Ранее стало известно, что правоохранительные органы Украины и журналисты-расследователи заинтересовались обстоятельствами приобретения ее матерью элитной трехкомнатной квартиры в Киеве по цене, заниженной почти в четыре раза по сравнению с рыночной, причем данное имущество не было отражено в декларациях чиновницы. На фоне разгорающегося уголовного расследования о злоупотреблении служебным положением и покупке недвижимости по сомнительной схеме Стефанишина была вынуждена оставить вашингтонскую миссию.
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