Митинг против отставки Федорова стартовал в Харькове

Жители Харькова приняли участие в митинге против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.
Лозунги в поддержку экс-министра, как заявили украинские СМИ, выкрикивают около полусотни протестующих.
Федоров занимал пост украинского министра обороны с 14 января по 15 июля. Решение о его отставке, которое принял Владимир Зеленский, стало причиной протестных митингов во многих украинских городах.
31 июля Марьяна Безуглая и двое других депутатов Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить в должности экс-министра.
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