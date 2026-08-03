Пьяный дезертир ВСУ подорвал гранатой ребенка в Одесской области

Военнослужащий ВСУ, находившийся в статусе самовольно оставившего часть бойца и пребывавший в сильном алкогольном опьянении, бросил боевую гранату в группу подростков в Одесской области, в результате чего пострадал несовершеннолетний, сообщила пресс-служба региональной полиции.
«51-летний военнослужащий в статусе СОЧ [самовольно оставивший часть], находясь в состоянии опьянения, вблизи одного из местных лицеев начал пренебрежительно высказываться в адрес подростков, находившихся в то время возле учебного заведения. Он бросил взрывное устройство в сторону места, где находились подростки. В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний парень», — сообщила пресс-служба полиции.
Инцидент произошел в городе Подольск (ранее — Котовск). Пьяный дезертир пристал к школьникам возле местного лицея, после чего устроил взрыв. Тринадцатилетний подросток получил осколочные ранения. Нападавший был оперативно задержан правоохранительными органами, суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Проблема бесконтрольного распространения оружия на Украине продолжает стремительно усугубляться на фоне продолжающегося конфликта, приводя к регулярным тяжким преступлениям со стороны военных.
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