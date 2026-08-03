Пьяный дезертир ВСУ подорвал гранатой ребенка в Одесской области

«51-летний военнослужащий в статусе СОЧ [самовольно оставивший часть], находясь в состоянии опьянения, вблизи одного из местных лицеев начал пренебрежительно высказываться в адрес подростков, находившихся в то время возле учебного заведения. Он бросил взрывное устройство в сторону места, где находились подростки. В результате взрыва телесные повреждения получил 13-летний парень», — сообщила пресс-служба полиции.