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Власти Молдавии ограничили использование воды и электроэнергии в стране

Правительство Молдавии установило ограничения, касающиеся использования вады из-за снижения уровня реки Днестр.

Правительство Молдавии установило ограничения, касающиеся использования вады из-за снижения уровня реки Днестр.

Забор воды из Днестра для орошения будет разрешен только ночью, говорится в заявлении принимавшей решение комиссии.

Также молдавскими властями были приняты меры по снижению потребления электроэнергии.

Министерство энергетики Молдавии 2 августа обратилось к жителям с просьбой рационально расходовать электроэнергию в вечерние часы.

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