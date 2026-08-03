Власти Молдавии ограничили использование воды и электроэнергии в стране

Правительство Молдавии установило ограничения, касающиеся использования вады из-за снижения уровня реки Днестр.
Забор воды из Днестра для орошения будет разрешен только ночью, говорится в заявлении принимавшей решение комиссии.
Также молдавскими властями были приняты меры по снижению потребления электроэнергии.
Министерство энергетики Молдавии 2 августа обратилось к жителям с просьбой рационально расходовать электроэнергию в вечерние часы.
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