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Бабушка с трехлетним внуком получили тяжелые ранения при ударе дрона

Трехлетний мальчик и его бабушка получили тяжелые ранения при взрыве беспилотника ВСУ во дворе частного дома на хуторе Первомайский в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в «Максе».

Источник: РБК

Трехлетний мальчик и его бабушка получили тяжелые ранения при взрыве беспилотника ВСУ во дворе частного дома на хуторе Первомайский в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в «Максе».

У ребенка диагностировали множественные осколочные ранения, у женщины — проникающее ранение брюшной полости. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Они были доставлены в Краснояружскую районную больницу.

Дроны атаковали и другие населенные пункты Белгородской области. Региональный оперштаб сообщил о повреждениях частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В конце июля при атаке беспилотников на Белгород ранения получили 13 человек, среди них были двое детей. По данным властей, часть дронов уничтожили средства противовоздушной обороны.

Ранее в регионе погиб 13-летний мальчик, который получил ранения при ударе беспилотника. Еще несколько детей пострадали при атаках дронов на Грайворон, Шебекино и Белгородский округ.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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