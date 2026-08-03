Польша подняла авиацию для перехвата российского Ил-20

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская авиация была поднята по тревоге в связи с полетом российского самолета Ил-20 в акватории Балтийского моря. При этом глава оборонного ведомства подтвердил, что воздушное пространство Польши нарушено не было.