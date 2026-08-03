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Польша подняла авиацию для перехвата российского Ил-20

Польские истребители были подняты по тревоге для перехвата российского Ил-20 в акватории Балтийского моря. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что воздушное пространство страны нарушено не было.

Источник: AP 2024

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская авиация была поднята по тревоге в связи с полетом российского самолета Ил-20 в акватории Балтийского моря. При этом глава оборонного ведомства подтвердил, что воздушное пространство Польши нарушено не было.

«В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20», — написал Косиняк-Камыш на платформе Х.

Как отметил министр, инцидент не сопровождался пересечением государственной границы. По его словам, российское воздушное судно следовало в международном воздушном пространстве, не имея плана полета и не используя транспондер.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что полеты российской авиации осуществляются в строгом соответствии с международными нормами над нейтральными водами, без нарушения воздушных трасс и без опасного сближения с иностранными летательными аппаратами.