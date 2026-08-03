Путин снял Ефимова с поста спецпредставителя по Сирии и назначил нового

Ранее Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР. До этого дипломат возглавлял российское посольство в Нигерии. Новое назначение соответствует его многолетней специализации. Подъелышев владеет корейским и английским языками, а его дипломатическая карьера началась именно на Корейском полуострове: после окончания МГИМО в 1984 году он поступил на службу в МИД СССР и с 1984 по 1988 год работал в советском посольстве в Пхеньяне.