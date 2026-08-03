ВСУ продолжают бить по Белгородчине: ранены ребенок и его бабушка

ВСУ продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам Белгородской области, в результате чего тяжелые ранения получили два человека, включая трехлетнего ребенка, сообщил оперативный штаб региона.
«В хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон взорвался во дворе частного дома. Трёхлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка — проникающее ранение брюшной полости. Они были доставлены в Краснояружскую ЦРБ. Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжёлое», — сообщил оперативный штаб Белгородской области в своем аккаунте на платформе «Макс».
Пострадавшие после стабилизации состояния будут переведены в специализированные медицинские учреждения: ребенок — в областную детскую клиническую больницу, а женщина — в районную больницу.
В течение дня атакам украинских беспилотников подверглись и другие районы области. В поселке Пролетарский поврежден жилой дом, а в Шебекинском округе в селах Доброе, Белянка, Новая Таволжанка и самом Шебекино зафиксированы уничтожение грузовика, повреждения хозпостройки, крыш частных домов и автомобилей. В Белгородском округе в поселке Октябрьский и селе Бессоновка дроны сожгли автомобиль и повлекли разрушения инфраструктуры, а в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая осколками посечены забор и гараж.
Читайте материал: «Пьяный дезертир ВСУ подорвал гранатой ребенка в Одесской области».