ВСУ продолжают бить по Белгородчине: ранены ребенок и его бабушка

В течение дня атакам украинских беспилотников подверглись и другие районы области. В поселке Пролетарский поврежден жилой дом, а в Шебекинском округе в селах Доброе, Белянка, Новая Таволжанка и самом Шебекино зафиксированы уничтожение грузовика, повреждения хозпостройки, крыш частных домов и автомобилей. В Белгородском округе в поселке Октябрьский и селе Бессоновка дроны сожгли автомобиль и повлекли разрушения инфраструктуры, а в Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая осколками посечены забор и гараж.