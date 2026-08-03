Экс-госсекретаря МИД Украины арестовали по делу о хищении западной помощи

Экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 30 сентября. Его подозревают в хищении средств международной помощи, которую Украина получала в начале полномасштабного вторжения России. Вопрос о мере пресечения решался в течение нескольких заседаний — 29 и 31 июля. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивал на аресте с альтернативой залога в 15 миллионов гривен. Защитник же просил суд о более мягкой мере и считал такую сумму завышенной. В итоге суд частично поддержал обвинение, снизив залог на пять миллионов.