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Протесты из-за отставки Федорова возобновились еще в двух городах Украины

Жители Львова и Днепропетровска проводят митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Жители Львова и Днепропетровска проводят митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.

Также сообщалось о протестах в Киеве и в Харькове. Акции продолжаются 19-тый день подряд.

Федоров занимал пост украинского министра обороны с 14 января по 15 июля. Решение о его отставке, которое принял Владимир Зеленский, стало причиной протестных митингов во многих украинских городах.

31 июля Марьяна Безуглая и двое других депутатов Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить в должности экс-министра.

Читайте материал «Экс-глава Минобороны Украины Федоров готовился к президентской кампании».

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