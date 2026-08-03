Протесты из-за отставки Федорова возобновились еще в двух городах Украины

Жители Львова и Днепропетровска проводят митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины.
Также сообщалось о протестах в Киеве и в Харькове. Акции продолжаются 19-тый день подряд.
Федоров занимал пост украинского министра обороны с 14 января по 15 июля. Решение о его отставке, которое принял Владимир Зеленский, стало причиной протестных митингов во многих украинских городах.
31 июля Марьяна Безуглая и двое других депутатов Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить в должности экс-министра.
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