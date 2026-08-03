ВСУ разбрасывают мины «Лепесток» без механизма самоликвидации в ЛНР

«Эти мины не самоликвидируются, а это очень опасно, потому что данный боеприпас может пролежать не один год и потом сработать. Украинские боевики раскидывают их в тех районах, где проживают мирные граждане, то есть основной упор Киев делает на мирных граждан», — сказал он.