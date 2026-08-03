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Путин освободил Дмитрия Корепанова от должности посла в Габоне

Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от должности посла России в Габонской Республике.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от должности посла России в Габонской Республике. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

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