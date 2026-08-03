Путин освободил Дмитрия Корепанова от должности посла в Габоне

Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от должности посла России в Габонской Республике. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
Материал дополняется.
Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от должности посла России в Габонской Республике.
Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от должности посла России в Габонской Республике. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
Материал дополняется.