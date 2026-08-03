Единственный НПЗ Грузии нашел замену российской нефти в Казахстане и Ливии

НПЗ в Кулеви попал в 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Новые ограничения страны союза приняли 24 июля. НПЗ включили в санкционный список вместе с тремя российскими заводам и одним белорусским. При этом меры против грузинского НПЗ превентивные. Запрет на сделки с заводом вступит в силу только через шесть месяцев, если он продолжит перерабатывать российское сырье.