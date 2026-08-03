Путин освободил от должности посла в Габонской Республике

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым от должности освобождается посол РФ в Габонской Республике Дмитрий Корепанов.
Документ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.
Корепанов стал послом в Габоне в январе 2024 года. До него должность занимал Ильяс Искандаров.
Подробностей о том, кто станет новым послом в республике, не приводится.
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