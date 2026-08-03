За день в регионах России силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников

В течение дня 3 августа силы ПВО перехватили и уничтожили в регионах страны 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
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