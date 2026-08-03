«Критическая масса»: в Раде ужаснулись случившимся в ВСУ

«Если человек убегает из учебного центра, ему безразличен усложненный или упрощенный перевод. Он никуда не хочет переводиться, потому что служить не хочет. Эту проблему нужно решать. Ее сложно решать, но и это предложение эту проблему не решает от слова вообще. Если человек готов заплатить 30−35 или 40 тысяч долларов за то, чтобы не служить, если вы ему даже семь тысяч долларов будете платить, чтобы он служил, его это не устроит», — резюмировал депутат.