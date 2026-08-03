Россия ограничила ввоз живой птицы и инкубационного яйца из Камбоджи

Как уточнили в ведомстве, запрет связан с ухудшением эпизоотической обстановки в Камбодже из-за инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла. Ограничения касаются также ввоза кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, а также продукции животного происхождения в заводской упаковке, перевозимой физлицами в ручной клади и багаже для личного пользования.