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Россия ограничила ввоз живой птицы и инкубационного яйца из Камбоджи

Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции из Камбоджи, передает ТАСС.

Россельхознадзор с 3 августа вводит временные ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции из Камбоджи, передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, запрет связан с ухудшением эпизоотической обстановки в Камбодже из-за инфекции, вызванной вирусом болезни Ньюкасла. Ограничения касаются также ввоза кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, а также продукции животного происхождения в заводской упаковке, перевозимой физлицами в ручной клади и багаже для личного пользования.

Исключение сделано для товаров, которые прошли обработку, обеспечивающую разрушение вируса болезни Ньюкасла в соответствии с положениями Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ). Вместе с тем запрещен транзит живой птицы с территории Камбоджи через Россию.