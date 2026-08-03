Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границы Белоруссии и Литвы

Это произошло на фоне того, что в начале июля Politico со ссылкой на источники сообщило, что НАТО в спешке укрепляет свой восточный фланг на фоне потенциальной угрозы со стороны России и сокращения поддержки со стороны США. Так, страны Балтии самостоятельно строят Балтийскую линию обороны с противотанковыми рвами, бункерами, «зубами дракона» и минными полями. В Литве же размещены около 3 тыс. военных НАТО, а ключевым элементом обороны станет немецкая бригада, прибытие которой ожидается к концу 2027 года.