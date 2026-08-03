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Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границы Белоруссии и Литвы

Бундесвер развернул спецподразделение радиоэлектронной борьбы EloKa у границы Белоруссии и Литвы для контроля электромагнитного пространства и перехвата сигналов.

Источник: РБК

Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границы Белоруссии и Литвы, чтобы вести «невидимую электронную войну», сообщает Euronews. Уточняется, что военнослужащие контролируют электромагнитное пространство, перехватывая радиосвязь и сигналы вражеских радиолокационных систем.

Группа находится примерно в двух километрах от белорусской границы. Командир отделения подразделения EloKa (электронная борьба) Кристиан (имя изменено) рассказал Euronews, что его задача — наблюдение и разведка.

Его подразделение может не только вести разведку, но и нарушать работу сетей вероятного противника с помощью электронных контрмер, в том числе блокировать связь в критические моменты.

Помимо стационарных постов, отмечает Euronews, у бундесвера есть мобильные группы с 30-килограммовыми рюкзаками, в которых размещена вся необходимая аппаратура для развертывания собственной сети связи.

Как отмечает Euronews, данные и пути их передачи в электромагнитном поле являются «новой невидимой валютой современного поля боя». Бундесвер задействовал подразделения EloKa на литовской границе для сбора информации, в том числе на недавних шестинедельных учениях Freedom Shield.

В конце июля Вооруженные силы Литвы сообщили, что на территорию страны из Германии ночью был переброшен бронетанковый батальон Бундесвера.

Это произошло на фоне того, что в начале июля Politico со ссылкой на источники сообщило, что НАТО в спешке укрепляет свой восточный фланг на фоне потенциальной угрозы со стороны России и сокращения поддержки со стороны США. Так, страны Балтии самостоятельно строят Балтийскую линию обороны с противотанковыми рвами, бункерами, «зубами дракона» и минными полями. В Литве же размещены около 3 тыс. военных НАТО, а ключевым элементом обороны станет немецкая бригада, прибытие которой ожидается к концу 2027 года.

Российские власти отрицают любые заявления о готовящемся нападении на НАТО. Президент Владимир Путин называл подобные утверждения «невероятной ложью» и заявлял, что у России нет «никаких резонов» воевать с альянсом.

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