В Нидерландах из-за рекордной засухи закрывают каналы для экономии пресной воды

Одновременно с этим вводится запрет на забор воды из водоемов для любых нужд. Ограничение касается фермеров, владельцев теплиц, природоохранных организаций, а также спортивных объектов (полей для гольфа и конных баз). Кроме того, жителям региона запрещено использовать воду из каналов для полива приусадебных участков.
Представитель совета по управлению водными ресурсами Стейн ван Боксмеер охарактеризовал состояние водных запасов в регионе как критическое, подчеркнув вынужденный характер вводимых ограничений. По его словам, стремительное истощение ресурсов требует немедленных действий для обеспечения безопасности дамб, сохранения экосистем и поддержания надлежащего качества воды.
Ранее Life.ru писал, что аномальная жара и снижение уровня воды в реках вынуждают ряд европейских стран ограничивать работу атомных электростанций или готовиться к их остановке. Во Франции энергокомпания EDF остановила три ядерных реактора, а ещё на восьми снизила мощность. Ограничения также связаны с высокой температурой и нехваткой воды для охлаждения. С проблемой столкнулась и Румыния. На АЭС в Чернаводэ вывели из эксплуатации один из двух реакторов. В Венгрии предупредили о возможном энергетическом кризисе из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Премьер назвал ближайшие пять дней критическими, так как низкий уровень воды вынудил Венгрию временно остановить работу атомной электростанции «Пакш».
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