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Трамп назвал возможный срок полного открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

Источник: РБК

Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. Трансляцию мероприятия ведет официальный YouTube-канал резиденции американского лидера.

«Это не очень сложно: мы говорим об [Ормузском] проливе — об открытии пролива буквально к завтрашнему дню. О полном открытии», — сказал он.

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