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Euronews: ФРГ развернула подразделение РЭБ на литовско-белорусской границе

Специальные подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Бундесвера работают на границе Литвы и Белоруссии. Они перехватывают радиосвязь и сигналы радиолокационных систем со стороны Минска, пишет Euronews.

Специальные подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Бундесвера работают на границе Литвы и Белоруссии. Они перехватывают радиосвязь и сигналы радиолокационных систем со стороны Минска, пишет Euronews.

Немецкие военные рассказали изданию, что, хотя они и действуют в боевом режиме, в их задачи входит прежде всего наблюдение за обстановкой на границе и радиосигналами.

Когда военнослужащих Бундесвера из этого подразделения развернули вдоль границы, не уточняется. Командир на условиях анонимности рассказал Euronews, что подразделение уже работало на границе в начале июля, когда литовские пограничники перехватили несколько БПЛА, летевших из Белоруссии.

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