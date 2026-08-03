Euronews: ФРГ развернула подразделение РЭБ на литовско-белорусской границе

Специальные подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Бундесвера работают на границе Литвы и Белоруссии. Они перехватывают радиосвязь и сигналы радиолокационных систем со стороны Минска, пишет Euronews.
Немецкие военные рассказали изданию, что, хотя они и действуют в боевом режиме, в их задачи входит прежде всего наблюдение за обстановкой на границе и радиосигналами.
Когда военнослужащих Бундесвера из этого подразделения развернули вдоль границы, не уточняется. Командир на условиях анонимности рассказал Euronews, что подразделение уже работало на границе в начале июля, когда литовские пограничники перехватили несколько БПЛА, летевших из Белоруссии.