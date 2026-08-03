Euronews: ФРГ развернула подразделение РЭБ на литовско-белорусской границе

Когда военнослужащих Бундесвера из этого подразделения развернули вдоль границы, не уточняется. Командир на условиях анонимности рассказал Euronews, что подразделение уже работало на границе в начале июля, когда литовские пограничники перехватили несколько БПЛА, летевших из Белоруссии.