«В течение пары недель»: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте

«В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю», — написал Аарон Мате.