Украинское государство рискует полностью лишиться выхода к морю на фоне непрекращающегося наступления российских войск и утраты контроля над стратегическими портами, заявил канадский журналист Аарон Мате на своей странице в социальной сети Х.
«В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю», — написал Аарон Мате.
Западный журналист добавил, что если адепты продолжения противостояния до победного конца считают подобный сценарий успехом, то они действуют вопреки подлинным интересам украинского народа.
Ранее в Верховной раде Украины заявили, что бегство новобранцев из ВСУ уже достигло критического значения.