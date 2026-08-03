Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В течение пары недель»: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте

Украинское государство рискует полностью лишиться выхода к морю на фоне непрекращающегося наступления российских войск и утраты контроля над стратегическими портами, заявил канадский журналист Аарон Мате на своей странице в социальной сети Х.

Украинское государство рискует полностью лишиться выхода к морю на фоне непрекращающегося наступления российских войск и утраты контроля над стратегическими портами, заявил канадский журналист Аарон Мате на своей странице в социальной сети Х.

«В течение нескольких недель в ряде СМИ преобладала позиция, согласно которой Украина выигрывает в конфликте. Тем временем российские сухопутные войска наступают, украинцы сопротивляются принудительной мобилизации, а Киев теряет контроль над жизненно важными портами, возможно, двигаясь к тому, чтобы стать страной, не имеющей выхода к морю», — написал Аарон Мате.

Западный журналист добавил, что если адепты продолжения противостояния до победного конца считают подобный сценарий успехом, то они действуют вопреки подлинным интересам украинского народа.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что бегство новобранцев из ВСУ уже достигло критического значения.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше