Reuters: Дания начала призыв в армию ради защиты от России и США

В 2024 году датские власти анонсировали увеличение срока службы с четырех до 11 месяцев, а также впервые распространили призыв на женщин. Согласно данным Reuters, к 2033 году планируется повысить ежегодное число призывников с 5 тыс. до 7,5 тыс. человек.