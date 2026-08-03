Reuters: Дания начала призыв в армию ради защиты от России и США

Нынешний призыв предшествует первой в истории отправке новобранцев в Гренландию, где свыше 100 военнослужащих срочной службы примут оперативные задачи у профессиональной армии. Как уточняет Reuters, призывников ожидает пятимесячный курс базовой подготовки и шестимесячный период оперативной службы.
Формально комплектование датских вооруженных сил осуществляется посредством жеребьевки среди всех здоровых граждан, достигших 18 лет. Однако, как подчеркивает агентство, армия Дании практически полностью укомплектована добровольцами.
В 2024 году датские власти анонсировали увеличение срока службы с четырех до 11 месяцев, а также впервые распространили призыв на женщин. Согласно данным Reuters, к 2033 году планируется повысить ежегодное число призывников с 5 тыс. до 7,5 тыс. человек.
Подготовка миссии осуществляется на фоне неоднократных заявлений американского президента Дональда Трампа, угрожавшего аннексией острова, при этом данные угрозы были отвергнуты Копенгагеном и Нууком.
На саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности страны защищать «каждый дюйм» территории альянса, «включая нашу собственную».
Зимой текущего года риторика Трампа относительно возможной аннексии Гренландии усилилась. Республиканец заявлял, что Дания не способна обеспечить безопасность острова, который, по его мнению, необходим США для национальной обороны. Президент также утверждал, что Гренландия (автономия в составе датского королевства) «окружена» российскими и китайскими судами.