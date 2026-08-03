«Последний шанс»: Трамп сделал громкое заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние Соединенных Штатов и Ирана развивается «очень и очень хорошо», а у руководства исламской республики остался последний шанс на заключение соглашения. По его словам, переговоры проходят прямо сейчас, скоро будут известны подробности, а Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра.