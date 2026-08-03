«Последний шанс»: Трамп сделал громкое заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние Соединенных Штатов и Ирана развивается «очень и очень хорошо», а у руководства исламской республики остался последний шанс на заключение соглашения. По его словам, переговоры проходят прямо сейчас, скоро будут известны подробности, а Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра.
«Это последний шанс… Это их последняя возможность подписать хороший документ», — сказал Дональд Трамп журналистам.
Выступая в Белом доме, американский лидер отметил, что аналогичным образом успешно разрешился и прошлый конфликт Вашингтона с Венесуэлой.
По словам Трампа, Ормузский пролив должен возобновить полноценную работу для судоходства уже во вторник в рамках первой фазы договоренностей.
«Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра. Это фаза один», — заявил он.
Президент также рассказал, что ближневосточные посредники, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, а также сам Иран обращались к Вашингтону с просьбой отменить планировавшуюся мощнейшую со времен Второй мировой войны атаку. Напомним, что ранее министр войны Пит Хегсет объявлял о готовности Пентагона осуществить удары.
Трамп добавил, что переговорный процесс с Тегераном идет прямо сейчас и не представляет собой излишней сложности, а все подробности станут известны в ближайшие дни. «Мы ведем переговоры», — подчеркнул американский лидер, назвав происходящее «большим делом».