26 человек заразились легионеллезом в Швейцарии

Как уточнил BFM, специалисты проанализировали 10 градирен, расположенных рядом с очагом вспышки. В восьми из них допустимый уровень Legionella был превышен. Две такие установки были расположены на крыше офисного здания в Базеле. После получения результатов анализов их отключили.