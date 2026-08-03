Трамп рассказал о ходе переговоров с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по урегулированию конфликта идут быстро. Он сказал, что в ближайшее время о ходе консультаций будут предоставлены дополнительные сведения.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.
В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.
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