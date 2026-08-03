Трамп объяснил, что убивает Европу

Резкое заявление Белого дома прозвучало на фоне масштабного миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеута на севере Африки, где за сутки границу пересекли десятки тысяч человек, что вызвало серьезный дипломатический раскол и споры о безопасности шенгенских границ внутри самого Евросоюза.