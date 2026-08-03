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Трамп назвал новый раунд переговоров последним шансом для Ирана

Президент США Дональд Трамп в Белом доме назвал предстоящие переговоры последним шансом Ирана заключить соглашение и избежать усиления американских ударов, передает Associated Press.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп в Белом доме назвал предстоящие переговоры последним шансом Ирана заключить соглашение и избежать усиления американских ударов, передает Associated Press.

Он ожидает, что переговоры начнутся в ближайшие день или два. По его словам, на первом этапе стороны должны договориться об открытии Ормузского пролива, после чего обсудят отказ Тегерана от ядерного оружия.

«Это последний шанс для них подписать хороший документ», — заявил президент США.

Накануне Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что отменил подготовленный масштабный удар по Ирану после обращений Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и представителей Тегерана. По его словам, страны региона предпочли заключение сделки новой военной операции.

МИД Ирана опроверг слова Трампа и сообщил, что Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном и не планирует встречи с американской стороной. В ведомстве заявили, что Иран обсуждает с Оманом только порядок судоходства через Ормузский пролив.

В конце июля Иран отклонил американское предложение на посреднических переговорах из-за чрезмерных требований Вашингтона. После этого делегация США покинула встречу. Переговоры проходили на фоне спора об Ормузском проливе, контроль над которым остается одним из главных условий Тегерана.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал 60 дней для подготовки окончательного соглашения, снятие американской морской блокады и восстановление свободного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Позднее стороны возобновили обмен ударами, а Тегеран вновь ограничил движение по проливу.

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