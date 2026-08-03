Зеленский анонсировал «Карпатскую инициативу» с Сербией, Венгрией и Польшей

«Нам нужны будут в будущем программы для Карпат — для финансов, туризма, экономики, безопасности. И опять-таки, не только для украинских Карпат. Там и мы, и Румыния, и Австрия, и Сербия, и Венгрия, и Польша, и Чехия, Словакия. Эта инициатива-это то, вокруг чего можно нам всем объединиться», — написал Зеленский.