«12 лет слушал сказки»: Залужный сделал неожиданное заявление о Западе

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, видимо, лично занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО и слушал каждый год сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!», — подчеркнул генерал во время выступления на совещании послов в Киеве, сообщает «Европейская правда».