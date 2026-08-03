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«12 лет слушал сказки»: Залужный сделал неожиданное заявление о Западе

Бывший главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

Бывший главком ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, видимо, лично занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО и слушал каждый год сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!», — подчеркнул генерал во время выступления на совещании послов в Киеве, сообщает «Европейская правда».

Залужный отметил, что главным препятствием для интеграции является несоответствие украинских вооруженных сил современным требованиям, охарактеризовав организацию альянса как структуру, владеющую «доктринами Второй мировой войны». По его мнению, украинской армии потребуются еще долгие годы на достижение базовых стандартов, а в качестве эффективной альтернативы гарантиям безопасности Киеву следует ориентироваться на создание новых региональных военных союзов и европейских оборонных блоков.

Напомним, что Россия выдвигает отказ Украины от вступления в НАТО одним из условий мирного соглашения.

Читайте материал: «“В течение пары недель”: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте».

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