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Корепанов, освобожденный от должности посла в Габоне, стал послом в Конго

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Дмитрий Корепанов, освобожденный от обязанностей посла в Габонской Республике, стал послом России в Конго.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Дмитрий Корепанов, освобожденный от обязанностей посла в Габонской Республике, стал послом России в Конго.

Документ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.

Корепанов заменит Ильяса Искандарова, который был послом в Габоне до января 2024 года, а затем руководил дипломатическим представительством России в Конго.

Подробностей о том, кто станет новым послом в Габоне, не приводится.

Читайте материал «Путин провел рабочую встречу с Котюковым в рамках поездки в Красноярский край».

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