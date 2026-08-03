Корепанов, освобожденный от должности посла в Габоне, стал послом в Конго

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Дмитрий Корепанов, освобожденный от обязанностей посла в Габонской Республике, стал послом России в Конго.
Документ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.
Корепанов заменит Ильяса Искандарова, который был послом в Габоне до января 2024 года, а затем руководил дипломатическим представительством России в Конго.
Подробностей о том, кто станет новым послом в Габоне, не приводится.
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