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Украинские боевики избегают передовой, попадая в элитные подразделения

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут не попасть на передовую, если сумеют присоединиться к одному из так называемых «элитных» добровольческих формирований, действующих в составе территориальных общин в Сумской области, где они будут заниматься выполнением задач в тылу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей силовых структур.

Источник: Life.ru

«В Сумской области давно действует “элитное” подразделение территориальной обороны, позволяющее избежать мобилизации. Речь идёт о так называемых добровольческих формированиях территориальных общин. Основными задачами этого подразделения являются контроль воздушной обстановки и охрана складов в тыловых районах», — уточнил собеседник агентства.

Численность подразделения достигает полутора тысяч человек, а его ежегодное финансирование оценивается в диапазоне от ста двадцати до двухсот пятидесяти миллионов гривен. Режим службы организован по схеме «сутки-трое», при этом 72 часа освобождённые от мобилизации украинцы могут проводить дома.

Некоторые украинские военные тайно помогают российской армии: они сообщают о расположении украинских позиций и проводят разведгруппы на правый берег Днепра в Херсонской области. На правобережье фиксировались эпизоды, когда отдельные украинские военнослужащие оказывали содействие российским разведдиверсионным подразделениям. Подобное взаимодействие позволяет нашим силам скрытно выходить на огневые рубежи противника и проводить операции по захвату пленных. Пропавших бойцов украинское командование затем вносит в списки без вести пропавших или самовольно оставивших часть. Так от родных и общества скрывают то, что произошло на самом деле.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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