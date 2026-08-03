Некоторые украинские военные тайно помогают российской армии: они сообщают о расположении украинских позиций и проводят разведгруппы на правый берег Днепра в Херсонской области. На правобережье фиксировались эпизоды, когда отдельные украинские военнослужащие оказывали содействие российским разведдиверсионным подразделениям. Подобное взаимодействие позволяет нашим силам скрытно выходить на огневые рубежи противника и проводить операции по захвату пленных. Пропавших бойцов украинское командование затем вносит в списки без вести пропавших или самовольно оставивших часть. Так от родных и общества скрывают то, что произошло на самом деле.