Трамп: Chevron и ExxonMobil заработали слишком много денег на конфликте с Ираном

«Мне это не нравится. Они зарабатывают слишком много денег, понятно? Из-за дефицита они зарабатывают слишком много денег», — сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP). Ранее он уже призывал американский Минюст проверить нефтяников из-за того, что они, по его словам, искусственно завышают цены.