Морпехи США впервые с 2008 года прошли через Панамский канал

24-й экспедиционный отряд морской пехоты США на борту десантного корабля USS San Antonio (LPD 17) завершил переход через Панамский канал. Это первый проход подразделения морской пехоты США по этому маршруту с 2008 года, сообщила пресс-служба Южного командования США (Southcom).
В командовании заявили, что переход подтверждает готовность американской морской пехоты быстро перебрасывать силы в нужные районы и выполнять поставленные задачи.
Также в ведомстве отметили, что американские военные в регионе участвуют в операциях Министерства обороны США, помогают при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, развивают сотрудничество с партнерами и выполняют задачи по обеспечению безопасности.
В феврале 2025 года Панама отменила плату за проход американских судов через Панамский канал, после того как Трамп потребовал освободить от пошлин Панамского и Суэцкого каналов военные и коммерческие корабли США.
Также власти Панамы аннулировали ключевые портовые контракты с Китаем после требований США.
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