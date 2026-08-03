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Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и заявил, что Киеву понадобится еще очень много времени, чтобы достичь уровня России в сфере ВПК. С такими заявлениями он выступил на общем совещании послов в Киеве, сообщает издание «Европейская правда».

Источник: AP 2024

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим!» — сказал Залужный, добавив, что «невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны».

При этом он раскритиковал военный потенциал НАТО. «Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком она есть, и пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации», — сказал посол.

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