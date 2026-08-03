Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим!» — сказал Залужный, добавив, что «невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны».