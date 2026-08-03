Трамп: Ормузский пролив полностью откроют для судоходства к 4 августа

Он также утверждает, что Тегеран и посредники на Ближнем Востоке, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, позвонили и просили США не наносить удары по Ирану и «сказали, что хотят поговорить». Трамп сказал, что переговоры с Ираном «идут прямо сейчас». При этом американский лидер заявил, что у Ирана остался последний шанс заключить соглашение с Соединенными Штатами.