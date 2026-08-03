Трамп: Ормузский пролив полностью откроют для судоходства к 4 августа

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива для судоходства ко вторнику, 4 августа.
«Мы говорим о том, чтобы пролив был полностью открыт буквально завтра», — сказал он, общаясь с представителями СМИ.
Глава Белого дома подчеркнул, что не позволит Ирану взимать плату за проход через пролив. Это могут сделать только США, которые якобы полностью контролируют ситуацию, отметил Трамп.
Он также утверждает, что Тегеран и посредники на Ближнем Востоке, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, позвонили и просили США не наносить удары по Ирану и «сказали, что хотят поговорить». Трамп сказал, что переговоры с Ираном «идут прямо сейчас». При этом американский лидер заявил, что у Ирана остался последний шанс заключить соглашение с Соединенными Штатами.
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал ложными заявления Трампа о переговорах Тегерана и Вашингтона по Ормузскому проливу. По его словам, исламская республика обсуждает этот вопрос только с Оманом.