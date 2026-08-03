«Он предал нас»: бывшие соратники Трампа создали антивоенное движение

«Мы говорили: никаких больше войн за рубежом, и мы действительно это имели в виду, поддерживая Дональда Трампа, потому что он дал это обещание. Но он предал нас всех», — написала экс-конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин на своей странице на платформе X.