Трамп рассказал, как относится к американскому Сенату

Американский президент Дональд Трамп сказал, что считает Сенат США «гиблым местом».
Одновременно Трамп сказал, что не хочет «упразднять» Сенат.
Трамп в июле также критиковал верхнюю палату американского парламента, заявив, что считает его «гиблым местом».
Основной причиной критики Сената со стороны Трампа считается право заблокировать любую законодательную инициативу, которой не удалось получить 60 из 100 голосов в ходе предварительного голосования.
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