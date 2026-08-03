В Иране заявили об отмене удара по Украине после извинений

Иран собирался нанести удары по трем целям на Украине в ответ на атаку ВСУ на судно в Каспийском море, однако они были отменены после того, как Киев принес извинения, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
«Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», — приводит его слова агентство Tasnim.
При этом, отметил Резаи, Киев так или иначе должен ответить за удар по иранскому судну.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил на брифинге, что Иран считает удар ВСУ по торговому судну в Каспийском море преднамеренным, несмотря на заявления украинских властей об обратном. Он отметил, что Тегеран принял к сведению объяснения Киева, однако ожидает, что украинские власти подтвердят свои слова конкретными действиями.
Иран сообщил об атаке Украины на иранское судно в Каспийском море 25 июля. По данным иранских властей, в результате удара один человек погиб и один пострадал. Тегеран назвал произошедшее нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Кроме того, власти Исламской Республики пригрозили Украине ответом, а временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.
В российском МИДе назвали атаку «актом агрессии, попирающим нормы международного права». Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что судно было гражданским, и у Киева не было никаких оснований для удара по нему.
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