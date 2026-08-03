В Иране заявили об отмене удара по Украине после извинений

Иран сообщил об атаке Украины на иранское судно в Каспийском море 25 июля. По данным иранских властей, в результате удара один человек погиб и один пострадал. Тегеран назвал произошедшее нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Кроме того, власти Исламской Республики пригрозили Украине ответом, а временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.