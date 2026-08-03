Зеленский ввел очередные санкции против физических и юридических лиц из России

Владимир Зеленский ввел очередные санкции против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.
Ограничения сроком на десять лет распространили на 20 граждан России и 23 компании. Из них 20 зарегистрированы в РФ, две — в Белоруссии и одна — на Украине.
Киев утверждает, что попавшие в список физические и юридические лица связаны с российским военно-промышленным комплексом. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и другие меры.
В августе 2025 года Зеленский ввел санкции против российских, белорусских и китайских разработчиков беспилотников с искусственным интеллектом. В список тогда включили компании и организации, связанные с производством дронов и поставками электроники. В Кремле неоднократно отмечали, что российская экономика продолжает работать, несмотря на большое количество ограничений.