В августе 2025 года Зеленский ввел санкции против российских, белорусских и китайских разработчиков беспилотников с искусственным интеллектом. В список тогда включили компании и организации, связанные с производством дронов и поставками электроники. В Кремле неоднократно отмечали, что российская экономика продолжает работать, несмотря на большое количество ограничений.