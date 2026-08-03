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Советник Резаи: Тегеран был готов ударить по трем целям на Украине

Иран отменил атаку после извинений Киева, сообщил чиновник.

Тегеран намеревался нанести удары по трем целям на Украине после того, как военные ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

«Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», — приводит его слова Tasnim.

Резаи заявил, что Киев в любом случае ответит за удар по кораблю Ирана.

Напомним, по данным иранского МИД, 25 июля ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну, в результате чего один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что действия Киева стали актом агрессии и нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН.

По мнению бывшего посла Великобритании в Москве Иэн Прауд, удар по иранскому судну мог быть попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку политики президента США Дональда Трампа.

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