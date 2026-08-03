Советник Резаи: Тегеран был готов ударить по трем целям на Украине

Тегеран намеревался нанести удары по трем целям на Украине после того, как военные ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
«Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», — приводит его слова Tasnim.
Резаи заявил, что Киев в любом случае ответит за удар по кораблю Ирана.
По мнению бывшего посла Великобритании в Москве Иэн Прауд, удар по иранскому судну мог быть попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировать поддержку политики президента США Дональда Трампа.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше