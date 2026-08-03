Путин освободил Корепанова от должности посла России в Габонской Республике

Ранее Путин освободил Александра Ефимова от должности спецпредставителя президента по развитию отношений с Сирией. Другим документом глава государства назначил на освободившуюся должность Дмитрия Догадкина. Новый спецпредставитель родился в 1967 году, в 1990-м окончил МГИМО и владеет арабским и английским языками. В системе МИД он трудится с 1990 года, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.