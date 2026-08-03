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Путин освободил Корепанова от должности посла России в Габонской Республике

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Корепанова от обязанностей посла РФ в Габонской Республике. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Источник: Life.ru

«Освободить Корепанова Дмитрия Гениевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Габонской Республике», — говорится в документе.

Решение вступает в силу со дня его подписания. Причины кадровой перестановки в указе не уточняются. Имя нового главы российской дипломатической миссии в Габоне пока не названо.

Ранее Путин освободил Александра Ефимова от должности спецпредставителя президента по развитию отношений с Сирией. Другим документом глава государства назначил на освободившуюся должность Дмитрия Догадкина. Новый спецпредставитель родился в 1967 году, в 1990-м окончил МГИМО и владеет арабским и английским языками. В системе МИД он трудится с 1990 года, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

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