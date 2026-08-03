В Иране подтвердили отказ от ударов по Украине

Иран готовился нанести удары по трем целям на Украине, но «после извинений» Киева отказался от этих планов. Об этом заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает Tasnim. При этом, по его словам, украинской стороне придется ответить за удар по судну Ирана в Каспийском море.