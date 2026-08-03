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В Иране подтвердили отказ от ударов по Украине

Иран готовился нанести удары по трем целям на Украине, но «после извинений» Киева отказался от этих планов. Об этом заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает Tasnim. При этом, по его словам, украинской стороне придется ответить за удар по судну Ирана в Каспийском море.

Иран готовился нанести удары по трем целям на Украине, но «после извинений» Киева отказался от этих планов. Об этом заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает Tasnim. При этом, по его словам, украинской стороне придется ответить за удар по судну Ирана в Каспийском море.

Главе украинского МИДа Андрею Сибиге удалось убедить иранского коллегу Аббаса Аракчи, что удар был непреднамеренным. Переговоры помогли снизить градус напряжения между сторонами, писала The New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, среди возможных целей Иран рассматривал украинский порт в Черном море.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Иран и Украина разошлись по-хорошему».

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