Извинились, пусть живут: Иран отменил удар по Украине

Власти Ирана приняли решение отнестись к Украине снисходительно и отменили подготовленную военную операцию в ответ на атаку киевского режима по гражданскому судну в Каспийском море, поскольку украинская сторона принесла официальные извинения, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
«Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», — приводит слова Мохсена Резаи иранское агентство Tasnim.
При этом высокопоставленный иранский представитель подчеркнул, что Киев в любом случае должен понести ответственность за агрессию против иранского торгового судна.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что Тегеран расценивает удар ВСУ в Каспийском море как преднамеренный акт и ожидает от Украины не просто слов, а конкретных действий.
Напомним, инцидент в Каспийском море произошел 25 июля, в результате украинской атаки погиб один человек и еще один получил ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее грубейшим актом агрессии и попиранием норм международного права в отношении гражданского судна, а Тегеран вручил украинскому дипломату жесткую ноту протеста.