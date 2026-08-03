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Экипаж атакованного в Черном море турецкого судна эвакуирован в Новороссийск

На борту судна Nadhezna, которое было атаковано морскими беспилотниками в Черном море, находились 22 члена экипажа. Все они эвакуированы в порт Новороссийска с помощью «морских средств, принадлежащих Российской Федерации», сообщило Генеральное управление по морским делам турецкого Минтранса.

На борту судна Nadhezna, которое было атаковано морскими беспилотниками в Черном море, находились 22 члена экипажа. Все они эвакуированы в порт Новороссийска с помощью «морских средств, принадлежащих Российской Федерации», сообщило Генеральное управление по морским делам турецкого Минтранса.

По неподтвержденной информации, состояние трех человек оценивается как тяжелое, указано в сообщении. Удар пришелся по носовой части судна и каютам. На борту продолжается пожар. «Из-за сохраняющейся угрозы атак беспилотников в этом районе проведение спасательной операции невозможно», — отметили в турецком Минтрансе.

По данным газеты Cumhuriyet, Nadhezna перевозило свежие овощи и фрукты из Самсуна в Новороссийск. Капитан Ялчин Шахин утверждает, что судно атаковали пять-шесть беспилотников, принадлежавших Украине.

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