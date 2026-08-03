Как полагает экс-евродепутат, у Макрона и фон дер Ляйен есть три мотива для развязывания конфликта с РФ. Первый из них, по словам де Вилье, связан с попыткой Макрона использовать конфликт для получения преимущества на предстоящих выборах президента Франции над любым соперником, который сосредоточится на внутренних вопросах страны, включая возможный выход из ЕС.