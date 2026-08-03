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Де Вилье: Макрон и фон дер Ляйен хотят развязать войну с Россией

Бывший депутат Европарламента от Франции Филипп де Вилье заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены спровоцировать военный конфликт с Россией.

Источник: Reuters

«Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен… и Макрон? Они хотят войны», — сказал де Вилье в ходе беседы с лидером французской правой партии «Патриоты» Флорианом Филиппо.

Как полагает экс-евродепутат, у Макрона и фон дер Ляйен есть три мотива для развязывания конфликта с РФ. Первый из них, по словам де Вилье, связан с попыткой Макрона использовать конфликт для получения преимущества на предстоящих выборах президента Франции над любым соперником, который сосредоточится на внутренних вопросах страны, включая возможный выход из ЕС.

Второй причиной де Вилье назвал стремление передать оборонные полномочия с национального уровня Франции на общеевропейский, что необходимо для федерализации Евросоюза либо его трансформации в единое государство.

Третьим мотивом, как указал бывший депутат, является желание Макрона переключить внимание французских граждан с внутренних трудностей, в том числе с проблемы распространения радикального исламизма в республике.

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