Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Залужный заявил, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО

Залужный считает, что Украина еще долго будет догонять Россию, пытаясь достичь ее уровня в сфере ВПК.

Источник: Комсомольская правда

Украина никогда не сможет стать частью НАТО и еще долго будет догонять Россию, чтобы достичь ее уровня. Такое мнение выразил бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим», — отметил он в ходе общего совещания послов в Киеве.

По словам Залужного, у Киева может уйти очень много времени, чтобы достичь уровня в сфере ВПК, сравнимого с российским. При этом посол раскритиковал военный потенциал НАТО, заявив, что альянс останется в действующем виде даже спустя 12 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в своей недавней статье Залужный фактически признал, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией. В материале отмечается посыл, что посол признает неблагоприятный исход для ВСУ в ходе боевых действий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше