Украина никогда не сможет стать частью НАТО и еще долго будет догонять Россию, чтобы достичь ее уровня. Такое мнение выразил бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.
«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в нее, к сожалению, не вступим», — отметил он в ходе общего совещания послов в Киеве.
По словам Залужного, у Киева может уйти очень много времени, чтобы достичь уровня в сфере ВПК, сравнимого с российским. При этом посол раскритиковал военный потенциал НАТО, заявив, что альянс останется в действующем виде даже спустя 12 лет.
Ранее KP.RU сообщал, что в своей недавней статье Залужный фактически признал, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией. В материале отмечается посыл, что посол признает неблагоприятный исход для ВСУ в ходе боевых действий.