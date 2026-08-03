Трамп заявил о последнем шансе для Ирана на мирное урегулирование

Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. По его словам, стороны заключили сделку, которая станет основой для дальнейшего соглашения по денуклеаризации Ирана. Однако представители Тегерана отрицают переговоры с Вашингтоном. В МИД республики подтвердили только контакты с Оманом по судоходству в Ормузском проливе.