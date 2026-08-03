Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о последнем шансе для Ирана на мирное урегулирование

Президент США Дональд Трамп считает текущие переговоры с Ираном последним шансом для республики заключить сделку по мирному урегулированию. Об этом господин Трамп сказал журналистам в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп считает текущие переговоры с Ираном последним шансом для республики заключить сделку по мирному урегулированию. Об этом господин Трамп сказал журналистам в Белом доме.

«Это последний шанс для них подписать хороший документ, — заявил президент США.— Я хочу дать им все шансы перед обезглавливанием. Надеюсь, они одумаются».

Господин Трамп вновь сообщил, что представители иранских властей звонили ему и просили США «не нападать». «Это настоящая правда, и все это знают. Кто бы ни позвонил?» — добавил он.

Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. По его словам, стороны заключили сделку, которая станет основой для дальнейшего соглашения по денуклеаризации Ирана. Однако представители Тегерана отрицают переговоры с Вашингтоном. В МИД республики подтвердили только контакты с Оманом по судоходству в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше